La 20 des vins Cadillac-en-Fronsadais, dimanche 2 juin 2024.

Randonnée pédestre dînatoire de 20km en boucle passant par 3 châteaux dans lesquels on servira l’apéro le plat principal et le dessert alternativement.

3 horaires pour le départ: 7:30. 8:0 et 8:30 selon votre choix et celui des autres afin d’éviter les embouteillages EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 07:30:00

fin : 2024-06-02 16:00:00

Salle Mayes

Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine berrouet.jean-claude@orange.fr

