Championnat Départemental sur route (cyclisme) Civrac-de-Blaye, dimanche 2 juin 2024.

Championnat Départemental sur route (cyclisme) Civrac-de-Blaye Gironde

Avis aux amateurs de cyclisme sur route ! Cette année, le championnat départemental de cyclisme sur route prendra son départ sur la commune de Civrac-de-Blaye à 40 minutes de Bordeaux, au cœur de la campagne et des vignes. Placée sous l’égide de l’ UFOLEP inscrite au calendrier national, elle est ouverte aux cyclosportifs des 1ére 2éme 3éme et 4éme catégorie. Une belle occasion de découvrir la Haute Gironde de manière sportive ! Venez encourager les coureurs et découvrir ce petit coin de Gironde. .

Début : 2024-06-02

fin : 2024-06-02

Le Bourg

Civrac-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine jb.moreau33@gmail.com

