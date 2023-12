Promenade des Arts Place de la Cathédrale Bazas, 2 juin 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

Bienvenue au coeur du centre historique de Bazas ! L’association Place des Arts organise sur la place de la Cathédrale une journée dédiée aux métiers d’arts et artistes..

Bienvenue au coeur du centre historique de Bazas ! L’association Place des Arts organise sur la place de la Cathédrale une journée dédiée aux métiers d’arts et artistes.

Bienvenue au coeur du centre historique de Bazas ! L’association Place des Arts organise sur la place de la Cathédrale une journée dédiée aux métiers d’arts et artistes.

EUR.

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT du Bazadais