« French Touch », grand spectacle de Music Hall Palais des Congrès Soulac-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

« French Touch », grand spectacle de Music Hall Pour célébrer son inauguration, le festival Soulac 1900 organise un grand spectacle de Music Hall le vendredi 31 mai. Samedi 1 juin, 20h30 Palais des Congrès Ouverture des portes : 20h30. Tarif unique : 30 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

Une soirée festive

Le festival Belle Epoque Soulac 1900 fêtera sa 21ème édition avec un grand spectacle de Music Hall inaugural: « FRENCH TOUCH» le vendredi 31 mai 2024 au soir au palais des congrès !

Après leur grand succès en 2023 avec leur spectacle » « PAR AMOUR » , Spirit Spectacle reviendra en 2024 avec un nouveau show encore plus époustouflant !

Chaque année, la troupe Spirit Spectacles « pousse le vice » et créait l’inattendu ! Dans cette nouvelle revue, nous avons choisi de surprendre en offrant au public une revue « à l’américaine »: des costumes fastueux qui se succèdent plus vite, plus beaux, plus grands, des sons internationaux, le chic à la française mais l’extravagance de Las Vegas ! Ce nouveau spectacle, ancré dans notre époque plaira, à coup sûr, à toutes les générations, toutes les cultures et toutes les nationalités !

Réservez d’ors et déjà vos places pour ce grand moment festif et de charme ou pensez à les offrir pour noël !

Infos pratiques

Ouverture des portes : 20h30 – tarif unique : 30 €

Palais des congrès : 1 Rue el Burgo de Osma, 33780 Soulac-sur-Mer

Sur réservation

Palais des Congrès 1 av. el burgo de osma Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/label-soulac/evenements/spectacle-music-hall-inaugural-soulac-1900-french-touch »}]

cabaret music hall

https://linktr.ee/underskor