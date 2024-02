Portes ouvertes au Château La Mouleyre Sainte-Croix-du-Mont, dimanche 2 juin 2024.

Plus d’informations à venir prochainement

Portes ouvertes dans cette propriété de Sainte-Croix-du-Mont, avec :

– La Découverte de nos derniers millésimes

– La Dégustation accompagnée d’amuse-bouches

– La Déambulation entre le chai de conservation et l’ancien cuvier ouvert à la visite cette année

Et nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois Yolande Leguay, céramiste. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 20:00:00

La Mouleyre

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine la.mouleyre@aliceadsl.fr

