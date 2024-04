Concert L’homme armé – Messe pour la paix de Jenkins cathédrale Saint André Bordeaux, samedi 1 juin 2024.

Concert L’homme armé – Messe pour la paix de Jenkins Polifonia Eliane Lavail vous propose L’homme armé – Messe pour la paix de Jenkins et Gloria de Poulenc à la Cathédrale Saint-André de Bordeaux 1 et 2 juin cathédrale Saint André Carré or : 32€ / Tarif normal : 28€ / Tarif réduit : 14€ / Carte Jeune et Pass Culture : 5€ / Gratuit -12 ans

Polifonia Eliane Lavail vous propose L’homme armé – Messe pour la paix de Jenkins et Gloria de Poulenc à la Cathédrale Saint-André de Bordeaux

Samedi 1er juin à 20h30

Dimanche 2 juin à 16h

Chœur Symphonique Polifonia, Ensemble vocal d’Aquitaine, Orchestre Aquitaine-Hauts de Garonne, Yara Kasti (soprano), Damien Sardet (direction).

cathédrale Saint André place pey berland 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

