Repas & thé dansant à St-Estèphe Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe, dimanche 2 juin 2024.

Le Comité des fêtes de Saint-Estèphe organise un repas dansant.

L’ambiance musicale sera assurée par Alex Lorenzo et son orchestre et présence des Taxis-danseurs d’Aquitaine.

Menu du repas Apéritif, velouté d’aspèrges, Pavé de saumon froid en Bellevue, joue de bœuf mironton et sa garniture, fromage, fraisier, café, vin rosé et rouge

Possibilité de ne venir qu’au thé dansant à partir de 14h30 (pâtisserie et boisson)

Sur inscription. avant le 24 mai 36 36 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 12:00:00

fin : 2024-06-02

Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine

