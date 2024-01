Gala de danse Le Barp, dimanche 2 juin 2024.

Gala de danse Le Barp Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02 15:00:00

Le 2 juin 2024 de 11h à 15h les adhérents de la GVB enflammeront le gymnase du Barp (route de Bayonne) pour vous présenter leur spectacle :

Gal’ympique 2024

Les démonstrations de différentes disciplines (zumba,gym caline, step, gym douce…) seront assurées par petits et grands pour votre plus grand plaisir. Entrée gratuite.

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine gvlebarp@gmail.com



