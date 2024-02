Rendez-vous aux jardins rue Cazeaux-Cazalet Cadillac-sur-Garonne, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins rue Cazeaux-Cazalet Cadillac-sur-Garonne Gironde

La manifestation « Rendez-vous aux Jardins » est l’occasion de découvrir le cadre du jardin du château et de participer à une journée animée et ludique ! Ateliers, spectacle, et séance cinéma vous attendent le dimanche 2 juin !

Cadillac-sur-Garonne figure, une fois de plus, au programme de cette manifestation nationale, qui s’intègre parfaitement dans le cadre de sa démarche de développement durable. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02

fin : 2024-06-02

rue Cazeaux-Cazalet Jardins du Château

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

