Animation découverte: « Sur les traces des Animaux » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 31 octobre 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 15:00:00

fin : 2024-10-31 17:00:00

Qui a dit qu’il fallait habiter le grand nord pour être un grand trappeur ?

Laissez-vous guider sur la piste des animaux qui peuplent nos marais : plumes, poils et autres indices ont été oubliés ça et là. Et si vous veniez reconstituer le grand puzzle de la nature avec notre animateur ?

A consommer sans modération bien entendu !.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde