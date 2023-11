Je deviens liquide et je glisse 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 23 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une invitation à aller et venir entre la danse et la poésie, expérimenter différentes formes performatives autour des mots et des gestes. Ces sessions seront autant de moments de rencontre, avec des artistes..

2024-01-23 14:00:00 fin : 2024-01-23 16:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An invitation to move back and forth between dance and poetry, experimenting with different performative forms based on words and gestures. These sessions will be an opportunity to meet artists.

Una invitación a ir y venir entre la danza y la poesía, experimentando diferentes formas performativas basadas en la palabra y el gesto. Estas sesiones serán momentos de encuentro con artistas.

Eine Einladung, zwischen Tanz und Poesie hin- und herzuwechseln und verschiedene performative Formen rund um Worte und Gesten auszuprobieren. Diese Sitzungen sind Momente der Begegnung mit Künstlern.

