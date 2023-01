Pochette surprise du THR #8 : “Le meilleur spot de snorkelling en mers nordiques” Mardi 30 mai, 19h30 Théâtre Halle Roublot

Entrée libre

Sortie de résidence de la compagnie Art & Acte pour son spectacle Ce que l’on porte. Découvrez la légende des Selkies, les femmes à peaux de phoques dont parlent les légendes nordiques.

Sortie de résidence de la compagnie Art & Acte pour son spectacle Ce que l’on porte. Découvrez la légende des Selkies, les femmes à peaux de phoques dont parlent les légendes nordiques…« SELKIE – Ce que l’on porte » est l’histoire d’une peau, tantôt aquatique, tantôt terrestre. Une peau tantôt lisse, tantôt usée dont on se vête et que parfois l’on abandonne, comme une mue sur un rocher.La Cie Art & Acte revisite la légende des Selkies, ces femmes à peaux de phoques, perdues entre deux mondes : l’eau et la terre.Dans un village écossais, un enfant aux doigts palmés suscite les curiosités. Et si il appartenait aux profondeurs des océans ?A travers un récit de jeux de lumières et de marionnettes, notre héros plongé dans l’eau, découvrira le secret de ses origines et ressortira affranchie de la figure d’étranger.Un conte initiatique sur les légendes de ses ancêtres, pour apprivoiser l’ombre de son héritage et devenir soi-même.

Petit aperçu de l’esthétique du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=rdA3-AnR3V0

⌜? les POCHETTES SURPRISES : c’est quoi ??⌟

?️ Un mardi par mois à 19h30

?️ ENTRÉE LIBRE

Inspirées par le fameux cône de papier roulé, les pochettes surprises font leur arrivée au THR cette saison !

En guise de friandises : de nouveaux rendez-vous, insolites et aléatoires, pour se retrouver au cœur des thématiques de la saison, au croisement des esthétiques, dans les coulisses de la création et bien d’autres moments acidulés…

Notez ces rendez-vous et laissez-vous surprendre, on s’occupe de tout ! ??️‍♀️❓

En savoir plus : https://www.theatre-halle-roublot.fr/pochettes-surprises



