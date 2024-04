ASYNCHRONE PLAYS SAKAMOTO Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, vendredi 3 mai 2024.

ASYNCHRONE PLAYS SAKAMOTO Libre cours #1 Clément Petit Vendredi 3 mai, 20h45 Le Comptoir Halle Roublot Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T20:45:00+02:00 – 2024-05-03T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:45:00+02:00 – 2024-05-03T23:00:00+02:00

Asynchrone de Frédéric Soulard et Clément Petit célèbre la créativité protéiforme du compositeur, producteur et interprète, Ryūichi Sakamoto, en conviant des musiciens libres de la scène jazz et alternative française.

Sakamoto fut avec le groupe Yellow Magic Orchestra l’un des pionniers de l’électro-pop dans les années 70 et 80, principalement connu pour ses B.O de films hollywoodiens tel que Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, moins pour son rôle phare dans les grandes innovations de la musique électronique et de l’ambient à la fin des années 70 ou pour son œuvre colossale qui mêle instruments acoustiques, synthétiseurs ou « field recording ».

Ils s’attachent ainsi à rebattre les cartes entre le lyrisme du post-romantisme européen, la musique contemporaine répétitive, le krautrock, la no wave etc., dans un mélange de timbres et de textures qui brouille les frontières entre électro et acoustique, boulimie de styles et minimalisme contemplatif.

Asynchrone : plus qu’un hommage à une œuvre figée, un tribut à la liberté créatrice.

Plus qu’enthousiasmant ! Extatique !

Avec :

Fred SOULARD (synthétiseurs)

Clément PETIT (violoncelle)

Delphine JOUSSEIN (flûte)

Hugues MAYOT (saxophone, clar basse)

Manuel PESKINE (piano)

Vincent TAEGER (batterie)

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France 0148756431 https://www.musiquesaucomptoir.fr/ https://www.facebook.com/MusiquesauComptoir/;https://www.instagram.com/musiquesaucomptoir/;https://www.youtube.com/channel/UCBPEwWj9SdFHGM2n_7_ONkQ;https://www.twitch.tv/musiquesaucomptoir [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}] Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l’effervescence des artistes qui l’animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, “comme à la maison”, à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

comptoir roublot

DR