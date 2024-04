DOUBLE CELLI « MÉTAMORPHOSES » Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, vendredi 14 juin 2024.

Un projet original qui fait la part belle aux cordes dans leur plus grande diversité ! Une musique qui oscille entre une écriture audacieuse inspirée des compositeurs du début du XXème siècle et une grande liberté d’improvisation !

Double Celli explore les territoires ouverts par d’illustres aînés tels Sergueï Prokofiev, György Ligeti, Béla Bartòk ou encore Roger Calmel, qui ont jalonné les parcours de ces musiciens en quête de Métamorphoses. L’évidente symbiose entre musique de chambre et improvisation apparaît dans un joyeux bazar organisé par ces esprits libres !

Olivier CALMEL (piano, compositions)

Clément PETIT (violoncelle)

Xavier PHILLIPS (violoncelle)

Johan RENARD (violon)

Frédéric EYMARD (alto)

Antoine BANVILLE (batterie, percussion)

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/_O-pviZ2TDc »}] Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l’effervescence des artistes qui l’animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, “comme à la maison”, à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

