Brunch en musique avec Panam Kolectiv Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, dimanche 28 avril 2024.

Brunch en musique avec Panam Kolectiv Soul music Dimanche 28 avril, 11h30 Le Comptoir entrée libre

Brani RACIC (guitare, chant)

Sébastien GASTINE (basse)

Tristan VALENTINO (batterie)

Panam Kolectiv est un collectif de musiciens rassemblés autour du chanteur et guitariste Brani Racic, qui se propose de revisiter les standards de la soul et du funk des années 60, 70.

https://youtu.be/liRqQqp_TDc

Les Brunchs musicaux, jazz manouche/americana/soul music, en entrée libre du dimanche matin proposent un choix de petites assiettes de 6 à 9 € : cuisine contemporaine à l’esprit “familial”, produits locaux et fait maison. Nous vous y accueillons de 11h30 à 15h, après le «Marché de Romaric» au coin de la rue, deux dimanches par mois, au Comptoir et sous la Halle pour les beaux jours.

Résa : contact@musiquesaucomptoir.fr

Certains dimanches de brunch : Le théâtre Roublot propose aux petits bruncheurs dès 6 ans ou plus jeunes accompagnés de leurs parents, un atelier de fabrication et manipulation de marionnettes, de 13h30 à 14h30 au petit théâtre face au Comptoir.

Tarif : 10 € • Résa : www.theatre-halle-roublot.fr

