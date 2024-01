Impérial Orphéon Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, vendredi 26 avril 2024.

Impérial Orphéon Libre cours 4 Antonin Leymarie Vendredi 26 avril, 20h45 Le Comptoir

Quatre musiciens poly-instrumentistes virtuoses, à la complicité sans faille, vous embarquent dans un concert qui devient vite une invitation à la danse, au son d’une musique puissante, généreuse et inattendue. Des folklores de tous bords aux emprunts brésiliens se mêlent des transes orientales, les valses s’invitent dans des grooves magnétiques, des mélodies lyriques planent sur une pop héroïque. Le Fantôme de l’Opéra rode gaiement dans la sphère de ces doux allumés, tout comme l’esprit du jazz régulièrement invoqué dans ce kaléidoscope sonore des plus mirifiques.

Avec :

Damien SABATIER (saxophones alto, sopranino)

Gérald CHEVILLON (saxophone basse)

Boris BOUBLIL (claviers, guitare)

Antonin LEYMARIE (batterie)

https://youtu.be/u4TFbcoojzQ

La Compagnie Impérial est soutenue par le Ministère de la Culture/Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil Général de l’Hérault, la Ville de Montpellier, le CNM, la Spedidam, la SACEM et Occitanie en Scène.

Antonin Leymarie est interprète, compositeur et batteur. Il compose de la musique pour tous les spectacles de l’auteur-metteur en scène Joël Pommerat. Il évolue également avec plusieurs groupes, notamment La Compagnie Imperial, Le Magnetic Ensemble, Le Surnatural Orchestra et il joue en live avec le cirque Les Colporteurs depuis une quinzaine d’années.

