Marche et Méditation au Bois de Vincennes 1 Av. de la Dame Blanche, 94120 Fontenay-sous-Bois, France Fontenay-sous-Bois, dimanche 28 avril 2024.

Marche et Méditation au Bois de Vincennes Parcours Jardin d’agronomie tropicale 28 avril et 9 juin 1 Av. de la Dame Blanche, 94120 Fontenay-sous-Bois, France Tarifs : Tarif découverte 15€ ; Tarif bienfaiteur 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T12:00:00+02:00 – 2024-04-28T14:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T12:00:00+02:00 – 2024-06-09T14:00:00+02:00

Hiroko, instructrice en méditation en pleIne conscience, vous propose la marche méditative silencieuse accompagnée de méditation guidée en plein air. Avec la Marche et Méditation au bois de Vincennes, vous vivrez un moment où, peut-être, le temps n’existera plus de la même manière pour vous.

À chaque marche, vous allez faire une expérience différente de la méditation en pleine conscience, et à chaque saison vous allez découvrir différents visages du bois de Vincennes que vous ne connaissiez peut-être pas encore.

En errant silencieusement dans le bois et jardins, laissez-vous imprégner par tout ce qui se présente autour de vous. Accédez à une conscience de vous plus profonde.

​Comment se passe l’expérience ?

Je vous guide pour une marche silencieuse avec des pratiques de méditations de pleine conscience avant, pendant et après la marche en silence dans le bois (vous avez toujours la possibilité d’être debout ou de vous asseoir selon vos besoins).

Je vous propose de partager nos expériences après la marche si vous le souhaitez.

Marcher en silence pendant une heure et demie pour retrouver son calme intérieur, en explorant les sensations du corps, observant les pensées, les sensations du corps et les émotions qui émergent…

Le silence permet d’accéder à la conscience de soi et de percevoir le monde qui nous entoure.

Si vous souhaitez parler de votre expérience ou poser des questions, je suis disponible à la fin de la marche pour échanger avec vous. Cette expérience est idéale si vous êtes débutant ou déjà pratiquant de méditation en pleine conscience.

Petit rappel : marcher en silence vous laisse libre de sourire…, à vous-même ou aux autres !

Trois parcours dans le Bois

Aujourd’hui, je vous propose trois parcours dans le bois de Vincennes les dimanches matin :

Parcours Château de Vincennes

– départ sur la grande place de la Mairie de Vincennes, métro ligne 1 Château de Vincennes

« Découvrez le bois de Vincennes en profondeur, les différents visages au cours des saisons. Avec le silence prolongé, vous verrez, peut-être, le temps disparaitre… »

Parcours Jardin d’Agronomie Tropical

– départ à l’entrée du bois via la Gare de Fontenay-sous-Bois, RER ligne A

« Ce jardin bien caché dans le bois, plein de charme et de monuments historiques : plongez dans un monde complètement inattendus. »

Parcours au bord du Lac

– départ à l’entrée du bois via la Gare de Fontenay-sous-Bois, RER A

« Déambulez dans le bois de Vincennes autour du lac et les cours d’eau, avec ses arbres, sa végétation et ses oiseaux et insects d’eau. »

Soyez curieux !

Alors, voudriez-vous venir expérimenter une séance de méditation en plein air en petit groupe ?

Choisissez un parcours et réservez votre séance dès maintenant !

Hâte de vous accueillir dans notre petit groupe à une prochaine marche.

Hiroko

Instructrice MBSR & Mindfulness

https://hirokoo8.wixsite.com/website-1

info : nakatani.hiroko(@)net-c.com

Durée : 2h

Activité organisée par Hiroko – Instructrice de méditation en pleine conscience

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/marche-et-meditation-au-bois-de-vincennes-2

1 Av. de la Dame Blanche, 94120 Fontenay-sous-Bois, France

