SORRY YOU’RE DEAD Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, vendredi 17 mai 2024.

Êtes-vous prêt·e·s à partager une aventure musicale aussi swingante qu’extravagante ?

Les musicien·ne·s sur le plateau nous y embarquent sans nul doute. Hasse Poulsen imagine là une version jazz-cabaret issue de la comédie Sorry your dead, écrite avec l’auteur anglais Stephen Clarke. Pour cette version à deux chanteurs, quatres musiciens et un narrateur, dans la lignée de Brecht, Waits et Carla Bley, Hasse Poulsen convoque une distribution exceptionnelle.

Le motif : Sylvia, représentante syndicale, travaille dans une usine depuis de nombreuses années. Le chef d’entreprise veut se débarrasser d’elle, il concocte un plan et la déclare morte. Elle perd ainsi tous ses droits civiques. S’ensuivent des événements burlesques où l’on rencontre des bureaucrates, le chef de l’entreprise, des médecins et policiers ainsi que la meilleure amie de Sylvia et son mari.

Un vrai régal !

Avec :

Hasse POULSEN (voix, guitare)

Clotilde RULLAUD (voix, flûte)

Médéric COLLIGNON (cornet, voix et toute sa panoplie)

Simon DRAPPIER (contrebasse, arpeggione)

Emmanuel BORGHI (piano, claviers)

Cette version sera enregistrée à Budapest Music Center en janvier 2025

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l'effervescence des artistes qui l'animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, "comme à la maison", à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

