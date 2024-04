MEGAOCTET Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, vendredi 24 mai 2024.

Libre cours #2 Andy Emler

Un rêve qui se réalise : accueillir cet orchestre mythique dans notre Comptoir !

Après des mues successives, le MegaOctet créé en 1989 et dirigé par Andy Emler, demeure « ce laboratoire des plus belles audaces » tel qu’André Francis le présenta un jour. Cette formation n’est jamais sur le terrain musical où on l’attend. Trop turbulente, trop festive pour n’être qu’un mini big band de jazz convenu et trop virtuose, trop extravagante pour endosser le rôle de l’orchestre de divertissement haut de gamme. Andy Emler est un « tambouilleur » d’esthétiques multiples, doublé d’un compositeur singulier, surprenant et joueur. Partageur de plaisir, il est accompagné d’une tribu de talentueux voltigeurs, improvisateurs inspirés, qu’il met en valeur individuellement au sein d’un orchestre homogène et bourré d’énergie, qui, à l’instar d’autres projets amis, pratique ce que son leader nomme « une musique européenne vivante de début de siècle ».

Avec :

Andy EMLER (piano, compositions)

Laurent BLONDIAU (trompette, bugle)

Laurent DEHORS (saxophone ténor, clarinette basse, cornemuse)

Guillaume ORTI (saxophone alto)

Philippe SELLAM (saxophone alto)

François THUILLIER (tuba)

Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse)

Eric ECHAMPARD (batterie)

François VERLY (marimba, percussions)

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois

Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l'effervescence des artistes qui l'animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, "comme à la maison", à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

