URIEL BARTHÉLÉMI « TANJOU – INOTCHI – SHI » Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, vendredi 31 mai 2024.

Libre cours #3 Uriel Barthélémi

Tanjou — Inotchi — Shi est un triptyque musical et chorégraphique, écrit en la mémoire du plasticien Taro Shinoda.

Uriel Barthélémi nous présente Tanjou, premier volet de ce triptyque.

Interprété par deux danseur·se·s – l’une contemporaine et la seconde hip-hop – et deux chanteuses, dont une lyrique, ce tableau nous engage dans les différents processus de la naissance, volonté de donner la vie, transformation du corps féminin, de la naissance à l’âme pour prendre corps, et comment ce corps se manifeste, et s’incarne.

Le tableau explore différents états, entre joie à l’apparition de la vie et lutte que celle-ci sous-entend.

S’inspirant des mythologies, ainsi que des réflexions sur les notions de création de mondes et de cosmogonies, cette partie se veut être un duo chorégraphique et musical à la fois explosif et introspectif.

Avec :

Yu ERGE (danse, chorégraphie)

Anna IVACHEFF (danse)

Noel EMMANUEL AKA

Deyvron CRIMINALZ (danse)

Soléa GARCIA FONS (chant)

Amélie LEGRAND (violoncelle)

Uriel BARTHÉLÉMI (batterie, électronique, composition)

Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l'effervescence des artistes qui l'animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, "comme à la maison", à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

