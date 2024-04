IRIS AU FIL DE LA SEINE Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, dimanche 2 juin 2024.

IRIS AU FIL DE LA SEINE SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS Dimanche 2 juin, 17h00 Le Comptoir Halle Roublot 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Libre cours #1 Donia Berriri

SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

En vacances à Nogent-sur-Seine chez sa tante Ilda, Iris s’ennuie et rêve de rejoindre Le Havre et de se baigner enfin dans la mer. Lorsqu’elle trouve un bout de bois amarré, elle décide de se lancer ! Accompagnée d’Icare le perroquet, elle va descendre le cours de la Seine, accoster sur huit îles emblématiques, et être transportée à différentes époques…

Une épopée musicale à travers l’histoire des îles de la Seine, sur fond d’animations tirées des illustrations de l’album.

D’après le livre jeunesse Iris au fil de la Seine de Laure Wachter & Miguel Pang, sur une idée originale de Léa Namer, paru en 2021 aux Éditions Magellan & Cie.

Durée 40 minutes

Avec :

Donia BERRIRI (voix, clavier, composition)

Jean-Brice GODET (clarinettes, dictaphones, composition)

Alexandre THOMASSIN (animation)

Jimmy BOURY (création lumière)

Christophe HAUSER (création son)

https://youtu.be/TUF7UmAOyW4

Association Péléide en co-production avec Traffix Music, avec le soutien de la DRAC Île-de-France, de la SACEM et en partenariat avec Paul B., La Manekine, Les Trois Baudets, Le Musée d’Orsay, Le Comptoir Halle Roublot.

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France 0148756431 https://www.musiquesaucomptoir.fr/ https://www.facebook.com/MusiquesauComptoir/;https://www.instagram.com/musiquesaucomptoir/;https://www.youtube.com/channel/UCBPEwWj9SdFHGM2n_7_ONkQ;https://www.twitch.tv/musiquesaucomptoir [{« data »: {« author »: « Achille », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle tout public nD’apru00e8s le livre de Laure Wachter illustru00e9 par Miguel Pang nEn collaboration avec Lu00e9a Namer nu00c9ditions Magellan & Cie nnDonia Berriri : direction artistique, composition, voix, claviers nJean-Brice Godet : composition, clarinettes, effets, K7, vinyles nAlexandre Thomassin : animation nJimmy Boury : lumiu00e8res, scu00e9nographie nnUne production de l’Association Pu00e9lu00e9ide en partenariat avec la Compagnie LpLp et avec le soutien de la Drac u00cele-de-France et de la Sacem. », « type »: « video », « title »: « Iris au fil de la Seine, teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/TUF7UmAOyW4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=TUF7UmAOyW4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCrF_DSyPYt_s-HtiL1epK0w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/TUF7UmAOyW4 »}] Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l’effervescence des artistes qui l’animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, “comme à la maison”, à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

comptoir roublot

Miguel Pang