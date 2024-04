DUO CHLOÉ BREILLOT & PIERRICK HARDY « VALEU A PENA » Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, mardi 4 juin 2024.

DUO CHLOÉ BREILLOT & PIERRICK HARDY « VALEU A PENA » FADO & AUTRES MUSIQUES LUSOPHONES Mardi 4 juin, 20h45 Le Comptoir Halle Roublot Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Début : 2024-06-04T20:45:00+02:00 – 2024-06-04T23:00:00+02:00

Sortie d’album

En duo, Chloé Breillot et Pierrick Hardy explorent l’univers des musiques lusophones, inspirés notamment par la beauté du fado lisboète et de la chanson brésilienne. Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent avec la vérité des chansons populaires le désir et la peine, l’amour, l’absence et le deuil.

Dans ce duo, chant et guitare dialoguent sans hiérarchie, pour revisiter ces compositions à travers des arrangements atypiques. Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu chatoyant de Pierrick et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle.

Depuis la création du projet en 2022, le duo s’est produit lors d’une trentaine de concerts partout en France, dans des lieux et festivals comme les Suds à Arles, le Théâtre Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne, le Comptoir-Halle Roublot, le Collège des Bernardins, le Carré du Perche, les Musicales de Mortagne et du Perche, les Arches en Jazz, la Maison du Portugal, ainsi qu’à Lisbonne au célèbre « Tasca do chico ».

Chloé BREILLOT (chant)

Pierrick HARDY (guitare)

https://youtu.be/aISIMF1icoo

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/aISIMF1icoo »}] Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l’effervescence des artistes qui l’animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, “comme à la maison”, à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

