GUEMBRI SUPERSTAR FEAT. LOVA LOVA Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, samedi 15 juin 2024.

GUEMBRI SUPERSTAR FEAT. LOVA LOVA Libre cours #2 Clément Petit Samedi 15 juin, 20h45 Le Comptoir Halle Roublot Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Libre cours #2 Clément Petit

BAL • CONCERT DEBOUT • TRANSE FOLKLORIQUE HYBRIDE / BAL AFRO-FUTURISTE

Envie de danser au son des nuits kinoises ? Eh bien si vous ne pouvez aller à Kinshasa, Kinshasa vient à vous et c’est très chaud !

Guembri Superstar, c’est le bal ancestro-futuriste du collectif Space Galvachers. Une fête hors d’époque où les cultures s’amplifient furieusement à mesure qu’elles se croisent. Menés par l’ambianceur et toaster gradé LOVA LOVA, les percussions augmentées et guembris bioniques improvisent frénétiquement comme s’ils voulaient délivrer un message à l’autre bout de l’espace. Guembri Superstar vous embarque dans une transe folklorique hybride, ancrée dans des traditions ancestrales et pumpées à l’énergie urbaine.

Avec :

Clément JANINET (violon)

Clément PETIT (violoncelle)

Benjamin FLAMENT (percussions)

LOVA LOVA (voix)

Adrian BOURGET (son)

https://youtu.be/excg0Vt3Pmk

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/excg0Vt3Pmk »}] Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l’effervescence des artistes qui l’animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, “comme à la maison”, à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

comptoir roublot

DR