LA COMPAGNIE DU PISSENLIT Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, samedi 18 mai 2024.

LA COMPAGNIE DU PISSENLIT RICERCAR, UN CABARET NOMADE Samedi 18 mai, 19h00 Le Comptoir Halle Roublot Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Résidence / Création

Les Apéros ma non troppo

Voilà donc un Apéro Ma non troppo au cœur de sa raison d’être : brouiller les pistes en abolissant les frontières entre les esthétiques musicales.

Sous forme de tableaux, ce cabaret un peu sauvage et très nomade offre des rencontres musicales inédites. L’Offrande musicale de J.S. Bach, au détour de quelques pièces baroques, croise les chants tziganes et invite l’auditeur à découvrir les chants des peuples San du désert du Kalahari au travers des compositions commandées à Clovis Labarrière.

Dans ce nomadisme musical, la Compagnie présente sur scène un médiateur étonnant : le Blob, organisme qui bouscule toutes nos certitudes sur le vivant. Les tableaux s’incarnent en une création vidéo où le Blob règne en maître absolu de son poétique destin, nous invitant à nous interroger sur notre rapport au vivant, au monde et aux autres.

Et ces offrandes musicales s’unissent au Blob, pour un instant de félicité partagé.

Création de la Compagnie du Pissenlit

Avec :

Emmanuel CHRISTIEN (piano)

Miron ANDRES (viole de gambe)

NORIG (chant)

Clovis LABARRIÈRE (composition)

Cédric LEBONNOIS (alto, vidéo, direction artistique)

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois

