Joce Mienniel et les instruments migrateurs Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois

Joce Mienniel et les instruments migrateurs Rencontre improvisée Jeudi 13 juin, 20h45 Le Comptoir Halle Roublot Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Simon WINSÉ (flûte peul, arc à bouche, n’goni) BFA

Natasha ROGERS (percussions) NLD

Joce MIENNIEL (flûtes) FRA

Pour ce rendez-vous mensuel, Joce Mienniel rassemble des artistes hors-norme, comme lui, venant des 5 continents, dialoguant par-delà les frontières. Ils parleront d’une même voix le langage universel de la musique. Le rendez-vous coup de cœur du Comptoir !

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l'effervescence des artistes qui l'animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, "comme à la maison", à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

