EXIsTENCEs – Cie Index Théâtre Halle Roublot, 24 mars 2023, Fontenay-sous-Bois.

EXIsTENCEs – Cie Index Vendredi 24 mars, 19h30 Théâtre Halle Roublot

Sur réservation. Tarif plein 12€ / tarif réduit 8€ / tarif enfant 5€

Le SOS d’une terrienne en détresse…

COMPAGNIE INDEX

Marionnette — Cherchant à mettre en scène la philosophie de l'Absurde, EXIsTENCEs démarre par un spectacle de marionnettes traditionnelles qui s'interrompt subitement lorsque l'une d'elles meurt. Désespérée, la marionnettiste se lamente sur son canapé… Que faire face à la mort ? Où va-t-on quand on meurt ? S'il n'y a rien après la mort, à quoi ça sert de vivre ? La marionnettiste réfléchit tout haut à l'absurdité de la vie et à d'autres moments elle joue avec des personnages imaginaires qui font partie de son monde intérieur. Avec un four à gâteau, un dinosaure et un coussin dépressif, elle nous embarque dans une aventure existentielle lucide et loufoque où les angoisses deviennent des chansons, des rêves et des poèmes.



Tout public +11 ans

