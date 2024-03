Soirée Double Je – Dj set et Drag Show Couvent de la Visitation Roubaix, vendredi 29 mars 2024.

Soirée Double Je – Dj set et Drag Show Une soirée techno positive et explosive signée .

Drag Shows créatures et Dj set en collaboration avec le collectif Chez Mamie. Laisse s’exprimer la personne que tu es vraiment ! 29 et 30 mars Couvent de la Visitation Tarif : 5€ – Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/azajoe/evenements/soiree-double-je

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-30T00:00:00+01:00 – 2024-03-30T02:00:00+01:00

Le 29 mars, laisse s’exprimer la personne que tu es vraiment !

Pour l’occasion, invite le collectif Chez Mamie pour une soirée Dj set électro – techno de 20H à 02H. Viens découvrir les nombreu.x.ses artistes talentueu.x.ses de la région au magnifique Couvent de Roubaix.

Au programme, une série de surprises plus folles les unes que les autres ! ✨ Plonge dans l’univers, dès ton arrivée, et pars à la rencontre des créatures enchanteresses, les Drag Queens : Loverdose et Enbystial. Libère tes mots/maux sur notre mur d’expression, laisse-les s’exprimer ainsi que ta créativité ! Une guest surprise va se joindre également à nous pendant la soirée !

Cette soirée est en lien avec La qui a lieu le 27 mars à la Grand Scène. Là-bas, tu peux renforcer ta confiance en toi grâce à divers intervenant.e.s spécialisé.e.s dans leurs domaines, des activités ludiques qui t’aide à mieux te comprendre, et nos superbes animatrices Drag Queen (@lamediva, @barbararockwell, @enbystial).

Soirée : 29/03, 20H – 02H, Le Couvent de la Visitation, Roubaix,

Prêt.e.s à lancer la partie ? Un petit Christophe Willem est caché dans le visuel, t’as la réf ?

BIENVEILLANCE – RESPECT – PARTAGE – INCLUSION

Couvent de la Visitation 128 boulevard de Strasbourg 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/LeCouvent.Roubaix/ https://www.helloasso.com/associations/azajoe/evenements/soiree-double-je

T TOI ou pas