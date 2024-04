[Musique Caribéenne + Soul + Hip-Hop + Reggae] OFA + Max’1 & The Rootsmaker (formation acoustique) Le Bar Live Roubaix, samedi 27 avril 2024.

[Musique Caribéenne + Soul + Hip-Hop + Reggae] OFA + Max’1 & The Rootsmaker (formation acoustique) Plongez dans l’univers Soul’Cara’Urbaine d’OFA ! Les rythmes entraînants et les harmonies envoûtantes d’OFA vous transporteront dans un voyage sonore inoubliable ! Samedi 27 avril, 20h00 Le Bar Live ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

OFA

Musique Caribéenne + Hip-Hop + Soul

Plongez dans l’univers Soul’Cara’Urbaine d’OFA ! Accompagné de ses musiciens talentueux Luc, Flo et Lyvio, OFA utilise sa fusion captivante de musique caribéenne, de soul et de hip-hop pour transmettre des messages profonds sur le dépassement et la connaissance de soi, l’amour et la recherche de sa voie.

Chaque composition est méticuleusement conçue pour porter des paroles inspirantes et des récits authentiques, créant ainsi une expérience musicale qui invite le public à une introspection et à une connexion émotionnelle. Les rythmes entraînants et les harmonies envoûtantes d’OFA vous transporteront dans un voyage sonore inoubliable !

Max’1

Reggae

Max’1 est originaire de Conakry. Ainsi les langues Sossou, malinké, guerzé poular, anglais et français, sont une source d’inspiration avec lesquels le groupe compose et travaille à créer leur univers : du Reggae roots, au Ragga-dancehall, du Nyah binghi à la musique Africaine…

« Résumer nos influences à un pays ou à un continent serait vain tant cette volonté d’échanger et de connaître est importante pour nous. Si les frontières ont tendance à se renforcer, la musique et les mots ont toujours réussi à les outrepasser. Soucieux des inégalités et des injustices qui traversent nos sociétés, nous utilisons la musique reggae-roots pour mieux les expliquer et les combattre. »

Ce soir, vous retrouverez Max’1 en version acoustique !

ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ https://www.facebook.com/BarLive301;https://twitter.com/BarLive301;https://www.instagram.com/barlive301 [{« link »: « https://fb.me/e/9ESs9vGl2 »}] Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

