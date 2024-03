Festival Ni vu ni connu : soirée de restitution et palmarès L’hybride Lille, samedi 27 avril 2024.

Festival Ni vu ni connu : soirée de restitution et palmarès L’hybride accueille la deuxième édition de Ni Vu Ni Connu – Festival du Making-of ! Samedi 27 avril, 20h00 L’hybride adhésion 1€ + entrée gratuite

Début : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Au programme, 3 événements pour célébrer les coulisses du cinéma : un challenge créatif inédit, une soirée de projection et rencontre, et une soirée de restitution avec remise des prix.

Pour sa clôture, le Festival Ni Vu Ni Connu vous invite à venir découvrir les films réalisés lors du challenge créatif « J’ai perdu mon film », proposé du mercredi 17 au mercredi 24 avril 2024 : une semaine pour réaliser un court métrage de 7 minutes basé sur un making-of fictif !

Venez découvrir avec quelle créativité et inventivité les équipes participantes sont venues à bout de ce challenge et assistez à la remise des Prix !

Au programme :

. Projection des films réalisés dans le cadre du challenge

. Rencontres et échanges avec les équipes du challenge

. Délibération du jury et remise des prix

Durée de la soirée : 3h env.

En partenariat avec le Collectif Peinture Fraiche.

► INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Début de la soirée : 20h

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« link »: « http://www.peinturefraiche.info »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/417510624093452 »}, {« link »: « https://lhybride.org/festival-ni-vu-ni-connu-le-festival-du-making-of-soiree-de-restitution-et-palmares-du-challenge-creatif/ »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.