Lille aux Comtesses Devant le musée de l’Hospice Comtesse Lille, samedi 27 avril 2024.

Lille aux Comtesses Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes et comtesses de Flandre Samedi 27 avril, 15h30 Devant le musée de l’Hospice Comtesse 12/14 euros, sur inscription

Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes et comtesses de Flandre. Parcourez l’îlot Comtesse à la recherche des traces laissées par Jeanne et Marguerite et découvrez la vie lilloise du 13ème au 18ème siècle. Poussez ensuite les portes du musée, ancien hospice fondé en 1237, pour vous plonger dans la vie quotidienne des sœurs Augustines, au cœur d’un riche patrimoine bâti.

Devant le musée de l’Hospice Comtesse 32 rue de la monnaie Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/lille-aux-comtesses.html »}]

© Daniel Rapaich DICOM – Ville de Lille