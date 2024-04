GOLDEN HOUR by Elios Events Barge Bar Lille, samedi 27 avril 2024.

GOLDEN HOUR by Elios Events Golden Hour by ELIOS X BARGE BAR : Afro & Deep House Experience 27 et 28 avril Barge Bar Entrée libre

Début : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-28T00:00:00+02:00 – 2024-04-28T02:00:00+02:00

Elios c’est l’énervement musical à ne pas manquer !

Ne ratez pas notre première édition sous le thème GOLDEN HOUR, une nuit chaude inoubliable où la musique électronique rencontre la profondeur des mélodies Afro.

Préparez-vous à des sets envoûtants et à des drops palpitants, et plongez dans l’univers captivant d’Elios.

Sortez votre plus beau outfit, et n’oubliez pas le thème Golden Hour.

Rejoignez l’univers Elios !

Barge Bar 151 rue Solférino, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France