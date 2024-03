Les 20 ans : ça se prépare ! Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 28 avril 2024.

Les 20 ans : ça se prépare ! Initiez-vous à la teinture végétale et découvrez l’art de la porcelaine. Vos réalisations égayeront le parc le 2 juin pour fêter les 20 ans de Mosaïc ! Spectacle musical dès 1 ans en matinée. Dimanche 28 avril, 11h00 Mosaïc, le jardin des cultures Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Spectacle et ateliers compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-04-28T11:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00 Fin : 2024-04-28T11:00:00+02:00 - 2024-04-28T19:00:00+02:00

Rizom Deux femmes, un accordéon et des valises de toutes tailles enferment des trésors, odeurs, objets, matières et sons de différentes régions du monde. À travers la danse et le chant, Rizom guide l’apprentissage des tout-petits vers la découverte du monde.

11 h

40 min

La Ravi

Musique – Danse – Marionnettes

à partir d’1 an

70 places

Inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Feuilles de porcelaine Nathalie Bouillez vous propose de graver vos mots de remerciement dans une langue de votre choix sur une feuille de porcelaine puis d’habiller la fleur totem créée spécialement pour les 20 ans de Mosaïc.

15 h – 18 h

en continu

L’étoile d’Arachné

Atelier

à partir de 3 ans

Teinture végétale Participez à la conception de fanions en tissu, inspirés des traditions textiles des quatre coins du monde : bleu indigo, rouge garance, bogolan, tie & dye.

15 h – 18 h

en continu

Les Tinctoriales

Atelier

à partir de 7 ans

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]