Loto solidaire au profit des Clowns de l’Espoir Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, samedi 27 avril 2024.

Loto solidaire au profit des Clowns de l’Espoir Les Compagnons organisent un grand loto solidaire au profit des Clowns de l’Espoir le samedi 27 avril dès 17h à l’Espace Concorde. Sur réservation. Samedi 27 avril, 17h00 Espace Concorde

Les Compagnons organisent un grand loto solidaire au profit des Clowns de l’Espoir le samedi 27 avril dès 17h à l’Espace Concorde. Sur réservation.

Programme

Ouverture des portes à 17h et début des jeux à 18h30

4 parties dont une partie spéciale enfants/ados, une super partie, et une tombola « que des cases gagnantes »

Restauration sur place (crêpes, croque monsieur, boissons…)

Inscription

Pré-réservation via :

Espace Concorde
51 53 Chemins des Crieurs
59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq
59650 Nord
Hauts-de-France
03 20 43 50 56
https://www.villeneuvedascq.fr

L'espace Concorde est un équipement municipal qui accueille de nombreux spectacles et animations tout au long de l'année.

Bus 59 arrêt » 8-mai-1945 « , Liane 4 arrêt » Comices », Bus 32 arrêt » Lac de Canteleu » ou arrêt « Comices »