Loto solidaire au profit des Clowns de l’Espoir Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq

Loto solidaire au profit des Clowns de l’Espoir Un grand loto solidaire est organisé par les Compagnons le samedi 27 avril à l’Espace Concorde (rue Carpeaux, Cousinerie) au profit des Clowns de l’Espoir. Samedi 27 avril, 17h00 Espace Concorde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T17:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T17:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Un grand loto solidaire est organisé par les Compagnons le samedi 27 avril à l’Espace Concorde (rue Carpeaux, Cousinerie) au profit des Clowns de l’Espoir.

Ouverture des portes à 17h, début des jeux à 18h30. Quatre parties auront lieu, dont une spéciale pour les enfants et les ados et une super partie, avec des lots d’une valeur de plus de 2 500 € en jeu.

L’association proposera sur place crêpes, croque-monsieur, hot dog, popcorn, boissons…

Pré-réservation au 06 07 86 04 52 ou par courriel à lotoconcorde.ccde@gmail.com

Espace Concorde 51 53 Chemins des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 43 50 50 https://www.villeneuvedascq.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 86 04 52 »}, {« type »: « email », « value »: « lotoconcorde.ccde@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lotoconcorde.ccde@gmail.com »}] L’espace Concorde est un équipement municipal qui accueille de nombreux spectacles et animations tout au long de l’année. Bus 59 arrêt » 8-mai-1945 « , Liane 4 arrêt » Comices », Bus 32 arrêt » Lac de Canteleu » ou arrêt « Comices »