Zoom sur les oiseaux Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, dimanche 28 avril 2024.

Zoom sur les oiseaux Promenade de 2h sur les sentiers de la Gîte. Jumelles en main et oreilles bien ouvertes à la découverte du monde fascinant des oiseaux en période de reproduction. Dimanche 28 avril, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Le printemps n’est pas une période de tout repos pour les oiseaux : défense du territoire, parades nuptiales, fabrication des nids, élevage des jeunes… Les stratégies développées par les bêtes à plumes sont aussi diverses que variées, mais elles ont toutes un seul et même objectif : mettre à profit la saison de reproduction pour perpétuer l’espèce.

C’est le moment idéal pour faire des observations et des découvertes : variété des chants, plumages nuptiaux, comportements territoriaux…

Oreilles grandes ouvertes et jumelles en main, suivez un animateur du Relais Nature qui vous mènera à la découverte du monde des oiseaux et de leur nidification.

Rendez-vous : 10h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2h

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Oiseaux Nature

Clément Mériglier / MEL