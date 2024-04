Commémoration de la Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation Cousinerie Villeneuve-d’Ascq, dimanche 28 avril 2024.

Commémoration de la Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation Dimanche 28 avril à 11h, place Jean Moulin, cérémonie commémorative de la Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation en présence de Monsieur le Maire et des élus. Dimanche 28 avril, 11h00 Cousinerie

Cousinerie Place Jean Moulin, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France