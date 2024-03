Cinéfamille | L’antilope d’or & La renarde et le lièvre Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, dimanche 28 avril 2024.

Cinéfamille | L’antilope d’or & La renarde et le lièvre Le Fresnoy – Studio national vous invites à la projection de « L’antilope d’or » de Lev Atamanov et « La renarde et le lièvre » de Youri Norstein Dimanche 28 avril, 15h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarifs

Tarif plein : 6€

Tarif réduit : 5€

Tarif adhérent : 4€

Tarif -14 ans : 3€

Première toile : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T16:00:00+02:00

Programme de 2 courts métrages d’animation :

L’Antilope d’or

Film de Lev Atamanov (1954)

31′

Au temps des Mille et Une Nuits, un maharaja avide poursuit une antilope dont les sabots produisent des pièces en or. Il capture son ami, un petit garçon, en espérant qu’il le mène à l’animal magique…

La Renarde et le Lièvre

Film de Youri Norstein (1973)

12′

A l’arrivée du printemps, la renarde jette le lièvre hors de chez lui et s’installe dans sa maison. Triste et impuissant, le lièvre s’en va pleurer dans la forêt. Tour à tour, le loup, l’ours, le taureau et le coq vont tenter de l’aider…

Cinéfamille

Les séances Cinéfamille proposent une projection suivie d’un goûter accessible au tarif de 1,80 €. Ce tarif est soumis à la présentation d’une contremarque, à retirer dans plusieurs médiathèques et centres sociaux de Tourcoing (liste sur notre site et à l’accueil) et à présenter à l’accueil du Fresnoy le jour de la séance.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

L’antilope d’or