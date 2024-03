Jeune Lion + Leo SVR Le Flow Lille, samedi 27 avril 2024.

Jeune Lion + Leo SVR Soirée concerts Samedi 27 avril, 20h00 Le Flow

Jeune Lion :

Placements destructeurs, samples iconiques et percussions hautement addictives : depuis ses premier morceaux dévoilés à la mi-2021, Jeune Lion porte dans sa musique une fougue et une vivacité impressionnante. Pourtant, le fait que la musique du rappeur franco-ivoirien se soit installée dans l’hexagone relève presque de l’exploit : si le rap francophone s’est largement ouvert aux propositions belges, suisses, antillaises et québécoises au fil des années 2010, il semblait encore largement imperméable à celle d’une Afrique de l’ouest pourtant en pleine effervescence. Mais ça, c’était jusqu’à ce début d’année : depuis la sortie de son excellent morceau « Soul » en mars 2023, Jeune Lion a réussi à s’imposer à coup de morceaux hautement qualitatifs comme un talent brut du rap francophone, et s’impose peu à peu comme le porte étendard d’une future capitale rap en devenir. Focus sur Jeune Lion et ce qui rend sa musique si unique.

Léo SVR

Technique, maîtrise et facéties, voici les trois maîtres mots de la musique de Leo SVR. Le natif d’un petit village de la périphérie lyonnaise fait rimer ses racines rustiques et les sonorités contemporaines avec singularité. Après une rentrée plus que prolifique, Leo SVR s’affirme en nous livrant son deuxième projet intitulé « SVR EFFECT ». Exigeant quant à ses productions, l’artiste distille un style hybride unique entremêlant des inspirations de Detroit ou d’Atlanta, passant par la réutilisation de samples iconiques du rap français

