Jour de jazz – Arnaud Dolmen et Leonardo Montana Palacium Villeneuve-d’Ascq, dimanche 28 avril 2024.

Jour de jazz – Arnaud Dolmen et Leonardo Montana Dimanche 28 avril 2024 à 14h30 au Palacium, concert de jazz par Arnaud Dolmen et Leonardo Montana et démonstration d’escrime par le Cercle d’Escrime de Villeneuve d’Ascq Dimanche 28 avril, 14h30 Palacium Gratuit

Dimanche 28 avril 2024 à 14h30 au Palacium, concert de jazz par Arnaud Dolmen et Leonardo Montana et démonstration d’escrime par le Cercle d’Escrime de Villeneuve d’Ascq

Deux musiciens talentueux et complices, amis de longue date, dont la joie de jouer ensemble transparaît dans leurs compositions. Un batteur au style percussif incomparable, et un pianiste chevronné aux riffs hypnotiques et aux improvisations flamboyantes. Ensemble, ils forment un duo captivant, promettant un voyage unique grâce à leur parfaite harmonie musicale et humaine.

En parallèle, le Cercle d’Escrime de Villeneuve d’Ascq fera une démonstration.

Informations : Service Culture, tél. 03 20 43 55 55

Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France