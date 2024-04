Concert Salade & Loukoum Les Trois Tricoteurs Roubaix, samedi 27 avril 2024.

Concert Salade & Loukoum Concert – Salade & Loukoum Samedi 27 avril, 18h30 Les Trois Tricoteurs Entrée libre

Venez groover sur les reprises de Salade & Loukoum ! À partir de 18h30, l’atelier s’ambiancera sur les sons du groupe de musique

Accompagnés à la guitare et à la basse, les trois chanteur.euses de Salade & Loukoum reprennent des titres des années 50 au goût du jour

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 78 66 31 »}] Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.

