Match d’improvisation LIPAIX vs La KIFFF (Avignon) Cité du Livre Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Qui aura présenté les personnages les plus loufoques ? Qui aura développé les histoires les plus palpitantes ? Qui aura trouvé la meilleure façon de vous faire pleurer… de rire ?

A vous d’en décider !

Vous retrouverez sur scène, face à la LIPAIX d’Aix-en-Provence, une nouvelle équipe pour une belle rencontre en perspective avec un arbitre toujours intraitable quant au niveau drolatique de la rencontre et des cartons de vote à votre disposition pour départager les protagonistes. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lipaix.com

