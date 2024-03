Marseille. Au loin, l’imaginaire… Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement, samedi 18 mai 2024.

L’exposition Au loin, l’imaginaire… célébrera un ensemble d’environ 180 à 200 objets et œuvres d’art parmi les plus importants des collections préservées par le réseau des 14 musées de la Ville de Marseille.

Croisant époques, catégories et géographies, ce projet se présentera comme un portrait poétique des fonds patrimoniaux marseillais, en différents chapitres qui déclinent leurs nombreuses identités et les regards que les équipes scientifiques des Musées de Marseille leur portent.



Peinture, sculpture, arts décoratifs, mode, design, création contemporaine et archéologie seront ainsi convoqués, au prisme des enjeux de territoire, des trajectoires des objets, des individus et des cultures, des relations post-coloniales et du genre, au gré de l’histoire de l’art.



Portant l’ambition de favoriser la redécouverte et l’appropriation des collections par les publics, cette exposition sera accompagnée de projets participatifs à destination du plus grand nombre.



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site des musées. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-11-03

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue De la Charité

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

