L’angoisse existentielle est aussi un problème de psychologie Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence, lundi 27 mai 2024.

Pourquoi nous pensons à demain ?

Depuis les devins jusqu’au horoscope, en passant par les prospectivistes en tous genre, nous nous interrogerons sur cette fonction spéciale de notre cerveau parfois appelé le voyage temporel mental.

De l’anxiété de ne pas arriver à temps à un rendez-vous à l’idée que notre terre va devenir définitivement inhospitalière, notre façon d’envisager demain, optimiste ou pessimiste, forme une partie importante de notre rapport au monde.

En partant de la psychologie, nous irons jusqu’à l’utilisation de la science-fiction dans l’innovation et la réflexion sur nos transformations technologiques et sociales.



Par Thomas ARCISZEWSKI, Docteur en psychologie et société. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27 14:30:00

fin : 2024-05-27 16:00:00

Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marie-ange.papa@univ-amu.fr

