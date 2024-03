Festival des Arts éphémères Mairie des 9e et 10e arrondissements Marseille, jeudi 23 mai 2024.

Les Arts Éphémères 16e édition pour encore soutenir et diffuser la création contemporaine de la région dans l’écrin d’un parc.

Les Arts Éphémères ont été créés en 2009 par la Mairie des 9e & 10e arrondissements, afin de favoriser la diffusion de l’art contemporain à travers une rencontre entre artistes et grand public, au cœur du parc et du parvis de cette ancienne bastide



Dans le contexte des Olympiades Culturelles, le choix de la thématique des Arts Ephémères 2024 s’est orienté sur l’actualité sportive.



Après ESSAI en 2023, l’édition 2024 est à nouveau placée sous le signe de l’action avec un terme polysémique, TRANSFORMÉ, dans lequel se retrouve les valeurs communes de l’art et du sport. Ce vocable emprunté au jargon du rugby, renvoie naturellement à l’ADN même de la création. Il permet ainsi aux artistes d’investiguer des champs multiples en ménageant une latitude conceptuelle et formelle encore élargie.



Une attention particulière sera donnée aux productions d’œuvres ou de performances en lien avec les notions sportives, dans le cadre de cette édition labellisée aux couleurs des jeux olympiques.

Des partenariats avec le spectacle vivant seront associés à ce rendez-vous.



La manifestation se déroule originellement dans le parc de Maison Blanche à Marseille. Avec les Arts Ephémères-itinérance, elle se déploie ensuite dans plusieurs villes.



La manifestation est portée par l’association Arts Médiation Evénement Organisation Méditerranée AMEOM, en coproduction avec la Ville de Marseille Mairie de Maison Blanche 9/10e arrondissements, en partenariat avec l’INSEAMM les Beaux Arts de Marseille, le Conservatoire Pierre Barbizet Marseille, le Château de Servières Marseille, le Jardin remarquable de Baudouvin Métropole Toulon Provence Méditerranée, Polaris centre d’art Istres, le Centre d’arts plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc, le MAC Arteum Châteauneuf-Le-Rouge et les villes de Plan-de-Cuques et des Baux-de-Provence .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23

fin : 2024-06-09

Mairie des 9e et 10e arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel

Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival des Arts éphémères Marseille a été mis à jour le 2024-03-08 par Ville de Marseille