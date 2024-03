À la recherche du Petit Prince Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, samedi 18 mai 2024.

À la recherche du Petit Prince Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

« À la recherche du Petit Prince » est une exposition conçue par l’artiste-photographe Léon Dubois .

Une exposition conçue par l'artiste-photographe Léon Dubois dans le cadre d'un projet itinérant sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry dans le monde.



Enquêtant depuis 2021 sur les lieux de passage de l’écrivain et aviateur, l’artiste s’intéresse à la place de l’auteur et à son œuvre dans les mémoires contemporaines.



Entre réel et fiction, expérience vécue et littérature, les photographies, archives et témoignages collectés racontent le mystère de la disparition de l’auteur à Marseille il y a 80 ans, le 31 juillet 1944.



Musée d’Histoire de Marseille, séquence 12.





Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-09-22

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

