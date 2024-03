Le grand domaine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, samedi 25 mai 2024.

Le grand domaine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Lili Sohn, autrice de BD, raconte une histoire de Marseille à travers le récit d’un immeuble, le sien « Le Grand Domaine ».

Lili Sohn, autrice de BD, raconte une histoire de Marseille à travers le récit d’un immeuble, le sien. Au Grand Domaine , sur le boulevard des Dames, on retrouve Marseille à tous les étages.



Dans le sillage de la sortie d’un roman graphique (éditions Delcourt) et d’un podcast (13 PRODS), le Musée d’Histoire de Marseille s’associe, à travers cette exposition, à une histoire qui s’écrit par et pour ses habitants. Cet immeuble, véritable mémoire vivante de Marseille, nous guide dans son héritage riche et contrasté à travers des témoignages. De l’Arménie à l’Algérie, des artisans du cuir à la movida culturelle, de 0 à 86 ans, des riches aux pauvres.



Des planches choisies du roman graphique, des archives personnelles des voisins, des extraits sonores, des dessins et croquis de Lili Sohn, nous immergent dans un patrimoine marseillais en partage.



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Le Musée d’Histoire de Marseille dispose d’un centre de documentation.

Uniquement sur rendez-vous par mail documentation-mhm@marseille.fr et au 04 91 55 36 20.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-06-09

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

