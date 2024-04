22ème Sauss’estival Salle des Arts Sausset-les-Pins, mardi 28 mai 2024.

22ème Sauss’estival Salle des Arts Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Festival de théâtre contemporain où se mêlent comédiens amateurs et professionnels.

Comédiens enfants et adultes, comédiens de la côte bleue et de la région PACA. Tous les genres de théâtre ( ou presque) y sont représentés. .

Début : 2024-05-28 19:00:00

fin : 2024-06-01 22:00:00

Salle des Arts Avenue de la gare

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@theatredecouverte.com

