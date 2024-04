Soirée de musique de chambre en l’honneur du grand pianiste Bernard Flavigny Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence, lundi 27 mai 2024.

Soirée de musique de chambre en l’honneur du grand pianiste Bernard Flavigny Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

En l’honneur du grand pianiste et pédagogue français Bernard Flavigny, Pierre Stéphane Schmidlet, Michel Durand-Mabire, Marie Anne Hovasse, Frédéric Lagarde et Michel Bourdoncle interprètent le Trio de Brahms n° 1 opus 8 et le Quintette de Dvorak opus 81.

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27 20:00:00

fin : 2024-05-27 21:30:00

Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr

L’événement Soirée de musique de chambre en l’honneur du grand pianiste Bernard Flavigny Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence