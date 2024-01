Suzana Bartal Opéra de Marseille Marseille, dimanche 26 mai 2024.

Suzana Bartal ♫CLASSIQUE♫ Dimanche 26 mai, 11h00 Opéra de Marseille

Les Années de Pèlerinage occupe une place à part dans l’œuvre de Franz Liszt. Ce fut d’abord une escapade amoureuse. Le virtuose a enlevé la comtesse Marie d’Agoult et le couple s’installe à Genève pour fuir le scandale. Ivre d’amour, d’art et de littérature, le jeune homme compose des pièces descriptives qu’il intitule Album d’un voyageur. Plus tard, à Weimar, il remanie l’ensemble qui devient un voyage spirituel en deux parties « La Suisse » (première année) et « L’Italie » (deuxième année). Une troisième année suivra trente ans plus tard… Hongroise (comme Liszt), née à Timisoara, la pianiste Suzana Bartal a étudié au Conservatoire de Lyon et à l’Université de Yale avant de recueillir les conseils d’András Schiff et Menahem Pressler. Elle a joué plusieurs fois l’intégrale des Années de pèlerinage en concert et les a même enregistrées chez Naïve, recevant le prix de la Société Liszt de Budapest. Pour nous, elle jouera « La Suisse » qui comprend des pièces aussi célèbres que Chapelle de Guillaume Tell, Au bord d’une source ou Vallée d’Obermann. La pianiste nous offre un grand moment de piano romantique en un voyage marquant où l’émerveillement des sens rejoint l’élévation des sentiments.

