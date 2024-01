MÉDITERRANÉE l’odéon Marseille, dimanche 26 mai 2024.

Créée en 1955 au Théâtre du Châtelet, avec Tino Rossi et Fernand Sardou, dans une mise en scène de Maurice Lehman (le cinéaste de Fric Frac), Méditerranée est l’un des plus grands succès du Basque Francis Lopez.

Il a commencé sa carrière en écrivant des chansons pour Lucienne Delyle, Léo Marjane ou Georges Guétary avant de connaître le triomphe avec La Belle de Cadix qui révèle un inconnu auquel on l’associera longtemps : Luis Mariano.

Tout le monde connaît les refrains entraînants de cette musique pleine de soleil qui voit un chanteur revenir dans sa Corse natale alors que son frère est contrebandier et que la fiancée de celui-ci tombe amoureuse de notre héros…

Un mélange explosif !

OPÉRETTE EN 2 ACTES

Livret de Raymond VINCY

Création le 17 décembre 1955, à Paris, au Théâtre du Châtelet

NOUVELLE PRODUCTION

Direction musicale Didier BENETTI

Mise en scène Carole CLIN

Chorégraphie Maud BOISSIÈRE

Paola Laeticia GOEPFERT

Juliette Julie MORGANE

Annonciade Simone BURLES

Conchita Cortez Perrine CABASSUD

Mario Franchi Juan Carlos ECHEVERRY

Milie Grégory JUPPIN

Padovani Michel DELFAUD

Cardolacci Claude DESCHAMPS

Dubleu Dominique DESMONS

Matteo Fabrice TODARO

Le Producteur / Angelotti / Le Capitaine Jean-Luc ÉPITALON

L’Acteur / Joseph / Charlot/ 2ème Curé Jean GOLTIER

Choeur Phocéen

Orchestre de l‘Odéon

